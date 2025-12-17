Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 49, Çambaşı'nda 35, Sarıkamış'ta 33, Süleymaniye'de 29, Konaklı'da 25, Kartalkaya ve Nemrut'ta 23, Akdağ'da 19, Erciyes'te 17, Gevaş Abalı'da 11, Mersivan'da 10, Ilgaz ve Hesarek'te 9, Yıldıztepe'de 8 ve Yalnızçam'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.12.2025 En düşük En yüksek

Palandöken P -13 -6

Hakkari ÇB -11 -5

Çambaşı PB -4 -2

Sarıkamış AB -11 -3

Konaklı P -12 -5

Kartalkaya P -9 1

Nemrut PB -2 -1

Akdağ PB -6 -1

Erciyes S -12 -3

Gevaş Abalı ÇB -7 0

Ilgaz S -9 1

Hesarek S -6 2

Yalnızçam S -13 -2

(P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli)