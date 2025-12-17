Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.12.2025 10:26:00
AA
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 55, Hakkari'de 49, Çambaşı'nda 35, Sarıkamış'ta 33, Süleymaniye'de 29, Konaklı'da 25, Kartalkaya ve Nemrut'ta 23, Akdağ'da 19, Erciyes'te 17, Gevaş Abalı'da 11, Mersivan'da 10, Ilgaz ve Hesarek'te 9, Yıldıztepe'de 8 ve Yalnızçam'da 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez    17.12.2025   En düşük   En yüksek

Palandöken     P                 -13              -6

Hakkari           ÇB               -11               -5

Çambaşı         PB                -4                -2

Sarıkamış       AB                -11              -3

Konaklı           P                  -12              -5

Kartalkaya      P                   -9                1

Nemrut           PB                 -2               -1

Akdağ            PB                 -6               -1

Erciyes          S                    -12             -3

Gevaş Abalı  ÇB                   -7               0

Ilgaz              S                     -9               1

Hesarek        S                      -6               2

Yalnızçam     S                     -13             -2

(P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli)

