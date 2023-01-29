Kayak yaparken insanların arasına daldı: 4 yaralı

Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde kayak yapan bir kişi, kontrolünü kaybederek pistin sonunda duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 16:16
Kayak yaparken insanların arasına daldı: 4 yaralı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Saklıkent Kayak Merkezi'nde meydana gelen olayda kayak yapan bir kişi pist sonunda duramayınca telesiyejde sıra bekleyenlere çarptı.

Olayda 4 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi kayak merkezinde bulunan sağlık ekipleri yaptı.

İsimleri öğrenilemeyen 4 şahıs çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.


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