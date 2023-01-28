Bursa Uludağ'da kayak sezonu açıldı

Uludağ'da kar yağışının başladığı ve kayak sezonunun açıldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 16:02
Bursa Uludağ'da kayak sezonu açıldı
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Bursa, Uludağ'da kayak sezonu başladı.

Dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışıyla Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistlerinde sezon açılışı yapıldı.

Kar kalınlığının yaklaşık 35 santimetreye ulaştığı bölgede hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler ve konaklayan tatilciler kayak yaptı.

Kar yağışının gelecek günlerde devam etmesinin beklendiği öğrenildi.


Uludağ kayak kış turizmi

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