Kayalıklarda mahsur kalan yavru geyik, jet ski ile kurtarıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan yavru geyik, jet ski le yanına giden cankurtaranların çabasıyla kurtarıldı.
Kandıra Kerpe plajında, 14 Ağustos Pazar sabah saatlerinde görevli cankurtaranlar, plaj ilerisindeki kayalıklarda yavru bir geyiğin mahsur kaldığını fark etti.
Jet ski ile geyiğin yanına giden cankurtaranlar, ayaklarından bağladıkları hayvanı jet skiye koyarak, plaja getirdi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Görünür bir yarası olmayan yavru geyik, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. Yavru geyiğin ormandan kayalıklara geldiği tahmin ediliyor.
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