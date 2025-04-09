Kaybının 30'uncu saatinde sağ bulundu
Psikolojik sorunları olduğu belirtilen 30 yaşındaki İlhan Peke, ailesinin kayıp başvurusunun ardından başlatılan arama çalışmaları sonucunda köyüne 8 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.
Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Özdemir köyünde yaşayan İlhan Peke'den bir süre haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerinin de destek verdiği aramalar, gece saat 21.00’e kadar devam etti. Ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Günün ilk ışıklarıyla yeniden başlatılan arama çalışmalarına bu kez dronlar da dahil edildi. Toplam 118 personel ve 18 araçla sürdürülen çalışmalar sonucunda, İlhan Peke saat 06.30 sıralarında, köyüne yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Bedrettin Tepesi mevkiinde sağ olarak bulundu.
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