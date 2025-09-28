Kaybolan servis şoförünün cesedi ormanda gömülü bulundu: Ümit Özdağ’dan ‘PKK’ iddiası

Edinilen bilgiye göre, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Aslan, 21 Eylül sabahı işe gitmek üzere evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.

Aracıyla ortadan kaybolan Aslan'ın, AŞTİ'de yanına yaklaşan iki kişinin kendilerini Gölbaşı'na götürmesini istemesi üzerine şüphelileri aracına aldığı öğrenildi.

Ailesi, Aslan için polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Aslan'a ait aracın Hatay'a doğru gittiğini ve kimliği belirsiz kişilerce kullanıldığını tespit etti.

Yapılan aramada Binali Aslan'ın cansız bedeni, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Mersin Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından Ankara'ya getirilen Aslan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

ÜMİT ÖZDAĞ: İKİ TERÖRİSTİN ORMANLIK ALANA GÖMDÜKLERİNİ BELİRLENDİ

Söz konusu olay hakkında Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özdağ şunları yazdı:

“Ankara AŞTİ otogarında nakliyecilik yapan Binali Aslan'ın kaybolmasını araştıran polis, iki teröristin AŞTİ'de yakalanmamak için kamyoneti ile birlikte 65 yaşındaki Binali Aslan'ı kaçırdığını tespit etti.

Yapılan MOBESE incelemelerinde iki teröristin Binali Aslan'ı katlederek Mersin'de ormanlık alana gömdüklerini belirlendi. Allah rahmet eylesin. Evine ekmek götürme mücadelesi veren bir insanı katlettiler.

Bu olay münferit bir hadise mi? HAYIR!

!!!PKK’lı 2 terörist grup iki ilimizin kırsalında tespit edilmiş.

!!!PKK Kuzey Irak’ta çatışma için hazırlanıyor.

!!!PYD Türkiye’ye saldırı dahil her türlü faaliyetin provasını yapıyor.

Bütün bunlar olurken TBMM’de Öcalan komisyonu Öcalan ile görüşmeleri tartışıyor. Komisyon mu Öcalan’a gitmeliymiş yoksa Öcalan mı komisyona gelmeliymiş? Veya Öcalan ile komisyonun görüntülü hattan görüşmesi nasıl olurmuş?

Umarım komisyon bu tartışmaları yaparken istihbarat-polis-jandarma kaçırılan kamyonu bulurlar. Allah bilir yine hangi terörist saldırı için çalındı…”