Kaybolan Veli Eren Atay’ın durumu Meclis gündemine taşındı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 13:02

Güncelleme: 15.08.2023 - 13:03

19 yaşındaki Veli Eren Atay, 15 Temmuz günü arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için İzmir’in Karşıyaka ilçesinden Çeşme’ye gitti. Aynı gün akşam Alaçatı’daki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Arkadaşlarından saat 04.00 sularında ayrılan Veli Eren Atay’dan bir daha haber alınamadı. Veli Eren Atay’ın annesi Ebru Atay ve babası Mehmet Atay, oğulları hakkındaki kayıp ihbarında bulundu ama aradan bir ay geçmesine karşın, Atay’ın izine hala rastlanamadı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 19 yaşındaki gencin kaybolmasını Meclis gündemine taşıdı. Kılıç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, Atay’ın kaybolmasının ardından geçen bir ay içinde güvenlik birimlerinin hangi inceleme faaliyetlerini yürüttüğünün açıklanmasını istedi.

“TEK BİLGİ KIRINTISI BİLE ÖNEMLİ”

CHP’li Sevda Erdan Kılıç, “Veli Eren Atay’ın güvende olduğunu bilmek başta kederli ailesi olmak üzere hepimizin tek dileği. Bu nedenle herhangi bir ipucu, bilgi kırıntısı önemli. Vatandaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermeli, Veli Eren Atay ile ilgili bilgi paylaşabilecek herkes lütfen yetkililere ulaşsın” çağrısında bulundu.

CHP’li Kılıç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu soruları yöneltti:

Veli Eren Atay’ın kaybına ilişkin olarak Atay’ın ailesinin Emniyet, Jandarma ve Savcılıklar başta olmak üzere resmi makamlara başvuruda bulunduktan sonra resmi birimler tarafından zamanında incelemeler yapılmış mıdır? 15 Temmuz’da kaybolduğu iddia edilen Atay tarafından ne zaman arama çalışmaları başlatılmıştır?

.Veli Eren Atay hakkında kayıp ihbarı alınmasının ardından hangi güvenlik birimleri tarafından, hangi işlemler yapılmıştır?

.Atay ailesinin yaptığı başvurular kapsamında nasıl bir süreç işletilmiştir. Atay’ın kaybına ilişkin olarak hangi ipuçlarına rastlanmıştır? Kayıp dosyasının durumu nedir?

19 yaşındaki Veli Eren Atay’ın ailesi, çocuklarının hayatından endişe ettiklerini belirtmektedir. Bu endişenin giderilmesi ile ilgili olarak soruşturma dosyası kapsamında, aile yeterince bilgilendirilmiş midir?

"GENÇLER NEDEN KAYBOLUYOR?"

Basın yayın organlarında genç olarak tanımlanan 12-24 yaş arası bireylerle ilgili çıkan kayıp haberlerine dikkat çeken Sevda Erdan Kılıç, Yerlikaya'ya şu soruların yanıtlarını da istedi: