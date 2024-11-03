Kayınpederin damadını öldürüp intihar etmesine ilişkin olayda yayın yasağı getirildi

Yayınlanma: 03.11.2024 - 20:31

Güncelleme: 03.11.2024 - 20:31

Bayrampaşa’da dün saat 11.00 sıralarında Megacenter Kuru Gıda Hali içerisinde dükkan sahibi olan Ekrem Girgin (50), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur’u (32) konuşmak için gece saatlerinde işletmeye çağırmıştı.

Konuşma sırasında tartışma çıkınca silahını çeken Girgin, damadını vurarak öldürdüktan sonra aynı silahla intihar etmişti. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebı üzerine Sulh Ceza Hakimligi’nce yayın yasağı kararı verildi.