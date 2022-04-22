Kayıp çiftçi, baraj kenarında ölü bulundu

Kırşehir'de, hakkında kayıp başvurusu olan çiftçi Mustafa Karaca, evine 8 kilometre uzaklıktaki baraj kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
22 Nisan 2022 Cuma, 10:07
Kayıp çiftçi, baraj kenarında ölü bulundu
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Kırşehir'in Mucur ilçesi Kılıçlı köyünde oturan çiftçi Mustafa Karaca, dün, yakınlarına hava almak istediğini söyleyerek evden çıktı. Karaca'nın eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Devam eden arama çalışmalarında Karaca, evine 8 kilometre uzaklıktaki Doyduk Barajı kenarında ölü bulundu. Karaca, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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