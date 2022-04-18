Haber alınamayan kişi ölü bulundu
Malatya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan Mehmet Aslan, evinde ölü bulundu. Jandarma ekiplerinin ilk incelemesine göre olayın intihar olarak değerlendirildiği ve evde 1 adet tüfek bulunduğu öğrenildi.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir süredir haber alınamayan 45 yaşındaki erkek ölü bulundu.
Olay, 10.00 sularında Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 4 çocuk babası olan 45 yaşındaki Mehmet Aslan’dan bir süredir haber alamayan aile yakınları gittikleri Aslan’a ait evde şahsı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin ilk incelemesine göre olayın intihar olarak değerlendirildiği ve evde 1 adet tüfek bulunduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Diyanet görevden almıştı: 'Rockçı İmam'
- Sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada
- Motosikletini çalan hırsızın üstüne atladı
- Sarıyer'de şüpheli ölüm
- Evine dadanan hırsızlardan bıktı
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu
- Uludağ'da yiyecek arayan ayı ailesi görüntülendi
- Bu çiçeği koparan, araba fiyatı kadar ceza ödüyor
- Canlı yayında 'Sedat Peker' iddiası
- Kartal'da hırsızlık
En Çok Okunan Haberler
-
- Aksaray - Adana yolu trafiğe kapatıldı
- Kartlı ödeme endeksinde belirgin artış
- Ersun Yanal'dan son şampiyonluk yorumu!
- CHP'li isimden 'aspir bitkisi' için araştırma önergesi
- Heyelan nedeniyle riskli bölgedeki 19 ev boşaltıldı
- Kamara Deresi'ni kirleten tesis faaliyetten men edildi
- Solunum ve kalp hastalarına 'toz taşınımı' uyarısı
- Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu
- Cinsel istismarla suçlanan aile kenti terk etti
- Umut Bozok, 9 yıl sonra bir ilki başarabilir