Kayıp çocuk, 27 yaşındaki sabıkalının yanında bulundu
Balıkesir'in Havran ilçesinde 27 yaşındaki U.K. tarafından kaçırıldığı öne sürülen 13 yaşındaki çocuk Çanakkale'de bulundu.
Balıkesir'de 13 yaşındaki E.N.D.'nin kaybolması üzerine Havran Polis Merkezi Amirliği’ne ihbarda bulunuldu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, kaybolan çocuğun E.N.D. olduğunu ve yanında çeşitli suçlardan sabıkalı U.K.’nin olabileceğini tespit etti.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu kayıp E.N.D. ve şüpheli U.K., Çanakkale’nin Kumkale köyünde yakalandı. Kız çocuğu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan U.K. polis ekipleri tarafından Edremit’e getirildi ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ailesi, kızlarının sağ salim bulunmasından dolayı emniyet güçlerine teşekkür etti.
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