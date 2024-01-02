Kayıp gencin kemikleri 22 yıl sonra bulundu

Yayınlanma: 02.01.2024 - 17:52

Güncelleme: 02.01.2024 - 17:52

Edinilen bilgiye göre, 2002 yılının Ocak ayında askerden hava değişimi nedeniyle annesinin köyüne gelip ortadan kaybolan Hacı Aksu’dan 22 yıldır haber alınamıyordu.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Yaklaşık 8 ay önce Çaydibi köyünde ormanlık alanda insan kemikleri bulundu. Yapılan incelemede kemiklerin 21 yaşındayken kaybolup tüm aramalara rağmen bulunamayan Hacı Aksu’ya ait olduğu belirlendi.

Talihsiz gençten geri kalanlar 22 yıl sonra yakınlarına teslim edildi. Çakırsu Köyü mezarlığında ikindi namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.