Kayıp hayvanını arıyordu: Ormanlık alanda ölü bulundu

Karabük’ün Yenice ilçesinde kayıp hayvanını aramak için evden ayrılan yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Kayıp hayvanını arıyordu: Ormanlık alanda ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 13:05

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hüseyinbeyoğlu Köyünde yaşayan 69 yaşındaki Sabri Yılmaz, arkadaşıyla birlikte 3 gündür kayıp olan hayvanını aramak için ormana gitti. Bir süre sonra Yılmaz ve arkadaşı birbirlerinden ayrılarak iki farklı noktada hayvanı aramaya devam etti.

Yılmaz, saatlerce aramanın ardından hayvanını bulamayınca arkadaşını arayarak çok yorulduğunu belirterek eve dönüş yapacağını söyledi.

Akşam eve geri dönmeyen ve kendisinden haber alamayan Yılmaz’ın yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD ekiplerinin de destek vermesiyle bölgede arama çalışması başlatıldı.

CESEDİ BULUNDU

Yaklaşık 7 saatlik aramanın ardından Yılmaz’ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemenin ardından Yılmaz’ın naaşı Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belli olacak.


Etiketler: #kayıp #hayvan

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