Kayıp dağcının cesedi düştüğü uçurumdan helikopterle alındı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 11:51

Güncelleme: 05.05.2025 - 12:11

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Kandemir, 29 Nisan Salı günü sabah saatlerinde evinden ayrılarak, iki arkadaşıyla birlikte Zeytinköy Yaylası Karataş mevkii istikametine mantar toplamaya gitti.

6 GÜN BOYUNCA ARANDI

Doğa yürüyüşleri yapmayı seven, daha öncesinden de grup veya bireysel olarak aynı bölgeye defalarca mantar toplamaya giden Mevlüt Kandemir, bir süre sonra arkadaşlarından ayrılarak zirveye doğru yoluna devam etti. Kandemir'den bu saatten sonra bir daha haber alamayan arkadaşları, ertesi gün kayıp başvurusunda bulundu.



Kayıp başvurusunun ardından Mevlüt Kandemir için arama çalışması başlatıldı. AFAD, Dağ Arama Kurtarma Derneği (DAK) ve SAR ekipleri tarafından 6 günlük boyunca devam eden çalışmalarda Zeytinköy Yaylası, Bağbaşı Yaylası, Ornaz Vadisi ve İsrafil Deresi bölgesindeki ormanlık alanlar iz takip köpeklerinin de desteğiyle didik didik arandı.



AFAD, DAK ve SAR ekiplerinin altıncı gününe giren aramaları sonucunda kayıp dağcı Mevlüt Kandemir, Ornaz Vadisine çıkan sarp patika yolda hareketsiz vaziyette yatarken bulundu.

ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kandemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Düştüğü uçurumda hayatını kaybeden yaşlı dağcının cansız bedeninin karadan indirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle havadan destek istendi.

Bölgeye sevk edilen jandarma helikopterine alınan cenaze, Denizli Orman Genel Müdürlüğü helikopter pistine getirildi. Kandemir’in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.