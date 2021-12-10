Kayıp kedi patileri kesilmiş ölü bir şekilde bulundu
Konya'da Tuba Yeşilsu'nun baktığı kedilerinden biri, patileri kesilmiş ve ölü halde bulundu. Kayıp bir kedisinin de bulunmasını isteyen Yeşilsu, "Kendi pazar harçlığımdan artırdığım parayla kedilere mama alıyorum. Bir tanesi kayıptı onu arıyordum. Bunu da ölü olarak bulduk" dedi.
Olay, saat 08.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Mecaz Sokak'ta meydana geldi. Sokak hayvanlarını besleyen Tuba Yeşilsu, baktığı kedilerden ikisinin olmadığını fark edince aramaya çıktı. Bir süre sonra Tuba Yeşilsu, baktığı kedilerden birisini sokak ortasında patileri kesilmiş ve ölü olarak buldu. İhbar üzerine polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kedilerin beslenmesi için daha önce belediyeye müracaat ettiğini belirten Tuba Yeşilsu, "Kendi pazar harçlığımdan artırdığım parayla kedilere mama alıyorum. Daha önce de belediyeye mama konusunda haber verdik. Ama yiyecek getiren olmadı. Bir tanesi kayıptı onu arıyordum. Bunu da ölü olarak bulduk. Çok üzüldüm. Yetkililerden destek istiyorum. Bu hayvanlara bakılmasını istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.
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