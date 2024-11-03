Kayıp kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca Cizre-Güçlükonak kara yolunun Ali Dino Kasrı mevkisinde 31 Ekim'de Orhan Kalkan'ın cesedinin bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Cizre ve Güçlükonak İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince yürütülen çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Cizre ilçesinde Orhan Kalkan'dan haber alamayan ailesi durumu polisi bildirmiş, başlatılan arama çalışması kapsamında 31 Ekim'de Kalkan'ın cesedi Cizre-Güçlükonak kara yolunun Ali Dino Kasrı mevkisinde bulunmuştu.
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