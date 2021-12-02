Kayıp Kübra Ekin olayında yeni gelişme
Diyarbakır'da 20 gündür haber alınamayan Kübra Ekin'in (22) bulunması için kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor. Telefonunun HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Ekin'in son görüştüğü kişileri, ifadelerine başvurmak üzere emniyete çağırdı.
Bağlar ilçesinin Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, 13 Kasım'da alışveriş yapmak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ekin, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi. Daha sonra cep telefonundan kızına ulaşamayan Rahime Özdemir, polise başvurdu.
Ekin'i bulmak için İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce özel bir ekip kuruldu.
KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR
Her ihtimali ve detayı değerlendiren ekip, Ekin'in yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameraları ile evden çıkarken annesine gittiğini söylediği alışveriş merkezinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı, arkadaşlarının ifadesine başvurdu.
EMNİYETE ÇAĞRILDILAR
HTS kayıtlarını inceleyen özel ekip, Ekin'in telefonla son görüştüğü kişileri de ifadelerini almak üzere emniyete davet etti.
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