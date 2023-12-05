Kayıp olarak aranıyordu... Traktörün altında kala çiftçi hayatını kaybetti!

Salihli'de yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan ve yaklaşık 100 personelin katılımıyla aranan çiftçinin kaza sonucu traktör altında kaldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 18:07
Kayıp olarak aranıyordu... Traktörün altında kala çiftçi hayatını kaybetti!
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Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde Mustafa Akcan’dan (63) haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Trafik, JASAT ve Cezaevi sevk mangasından oluşan 100 personelin katılımıyla aranan çiftçi, ikametine 3 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında traktörü devrilmiş ve yaralı halde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Akcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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