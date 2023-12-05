Kayıp olarak aranıyordu... Traktörün altında kala çiftçi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 18:07

Güncelleme: 05.12.2023 - 19:16

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde Mustafa Akcan’dan (63) haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Trafik, JASAT ve Cezaevi sevk mangasından oluşan 100 personelin katılımıyla aranan çiftçi, ikametine 3 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında traktörü devrilmiş ve yaralı halde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Akcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.