Kayıp otizmli Onurcan'dan acı haber: Cansız bedeni bulundu

Araban ilçesi Elif Mahallesi'nde, 24 Mayıs'ta ailesiyle
fıstık bahçesindeyken kaybolan Onurcan Özdemir’i arama çalışması başlatıldı.
Aralarında uzman ekiplerin de bulunduğu 1000 kişinin aradığı Onurcan Özdemir'e
ulaşılamadı.
ACI HABER GELDİ
Bugün yapılan çalışmalarda kayıp otizmli çocuğun Fırat
Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Arama çalışmalarının 15'inci gününde cansız
bedeni bulunan Özdemir'in cenazesi sudan çıkarıldı ve babası tarafından teşhis
edildi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Gaziantep Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz Araban ilçesi Elif Mahallesi'nde 24.05.2025
günü saat 16.00 sıralarında kaybolan Onurcan Özdemir isimli çocuğun kaybolması
olayı ile ilgili olarak 24.05.2025 günü saat 17.05'ten itibaren sürdürülen
arama tarama faaliyetleri devam ettiği sırada, 08.06.2025 tarihinde (bugün)
aramaların 15'inci gününde Elif Mahallesi Kırkak mevkisinin güneyinde Fırat
Nehri üzerinde yüzü suya dönük şekilde bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen
cansız beden, alınan ihbar üzerine Rumkale Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı
tarafından bulunmuş ve gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.
Olayın akabinde Onurcan Özdemir'e ait olabileceği
değerlendirilen cansız beden baba Murat Özdemir tarafından teşhis edilmiş,
cansız bedenin Onurcan Özdemir'e ait olduğu teyit edilmiştir. Maalesef Onucan
Özdemir’i vefat etmiş olarak bulduk. Onurcan evladımıza Allah’tan rahmet,
kederli ailesine sabrıcemil diliyoruz."