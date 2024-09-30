Kayıp üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası konuştu: '11 dakika konuştuk, kahve almaya gitmişti'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 13:32

Güncelleme: 30.09.2024 - 13:33

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, yeni kazandığı okulu için Diyarbakır’dan Van’a geldikten iki gün sonra 27 Eylül’de kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldı.

BİR DAHA HABER ALINAMADI

Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturarak Van Gölü’nü seyrediyor. Daha sonra kamera açısından çıkan genç kızdan bir daha haber alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

28 Eylül günü sahilde dolaşan öğrencilerin cep telefonu, su şişesi ve kekin bulunması üzerine Rojin Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü’nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

AİLESİNE 18 SAAT SONRA HABER VERİLDİ

Van YYÜ’de 2024-2025 eğitim öğretim yılı 23 Eylül Pazartesi günü başladı. Baba Nizamettin Kabaiş’in verdiği bilgiye göre Rojin, okulun ilk 2 günü derslere katılmadı.

Çarşamba günü babası ile birlikte Van’a gelen Rojin, yalnızca perşembe ve cuma günü derslere girdi.

Rojin, cuma akşamı kaldığı yurttan annesi ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme yaklaşık 11 dakika sürdü ve Rojin görüşmenin sonunda kahve almak için yurdun dışına çıkacağını söyledi. Bu görüşme, Rojin’in ailesi ile yaptığı son görüşme oldu.

BABASI KONUŞTU

Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'a konuşan Baba Nizamettin Kabaiş, kızının yurda geri dönmediği bilgisinin kendisine 18 saat sonra verildiğini söyleyerek, "Beni arayan kişiye kızdım. Bana neden daha önce haber verilmediğini sordum. Bana '2 bin tane öğrenci var burada' dedi. Bunun üzerine ben de yola çıktım ve Van’a geldim. Bu konuda yurt yönetiminden de şikayetçi oldum. Eğer bize zamanında bildirilmiş olsaydı böyle olmazdı" diye konuştu.

KAYBOLDUĞU YER 'KÖR NOKTA'

Van’daki üçüncü gününde kaybolan Rojin’e ait cep telefonu, kulaklık, su ve kek, üniversitenin Van Gölü’ne yakın olan sahilinde bulundu.

Bölgeye gelen dalgıçlar, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri de bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sahilde birçok güvenlik kamerası bulunuyor. Ancak baba Kabaiş, Rojin'in kaybolduğu yerin 'kör noktada' kaldığı bilgisinin kendilerine verildiğini söylüyor.