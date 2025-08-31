İki gündür kayıp olan zihinsel engelli Halil'den yeni haber

Pamukkale ilçesi Gölemezli Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Halil Abay, 29 Ağustos'ta saat 13.00 sıralarında evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma, AKUT, AFAD ve diğer sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Bölgedeki güvelik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kayıp Abay'ın 29 Ağustos'ta saat 14.42'de Tepeköy Muhtarlık binası önü ve 17.09'da Yenicekent sapağı- Buldan yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun önünden geçtiği, Sarayköy istikametine doğru yaya olarak ilerlediği tespit etti.

Abay için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BULUNDU: SAĞLIK DURUMU İYİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki gündür kayıp olan zihinsel engelli Halil Abay'ın kayıp olduğu bölgeden itibaren güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi.

Abay'ın Acıpayam ilçesi istikametine doğru yürüdüğü belirlendi. Jandarma ekipleri çalışmalarını bu istikamette yoğunlaştırdı.

Abay, Acıpayam'ın Alaattin Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yol kenarında yürürken bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Abay, ailesine teslim edildi.