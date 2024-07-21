Kayıt dışı benzin satışı yapmayınca darbedildi!

Yayınlanma: 21.07.2024 - 11:33

Güncelleme: 21.07.2024 - 11:33

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, istasyona gelen motosikletli 2 kişi, görevliye ellerindeki pet şişeye benzin doldurmasını istedi.

Görevli de pet şişeye kayıt dışı akaryakıt satışının yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine görevli ile 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile motosiklettekiler, görevliyi tekme ve yumruklarla darbetti.

Çevredekilerin araya girmesi ile 2 kişi olay yerinden kaçtı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.