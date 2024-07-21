Kayıt dışı benzin satışı yapmayınca darbedildi!
Adana'da kayıt dışı benzin satışı yapmayacağını söyleyen görevli, motosikletle akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi tarafından darbedildi.
Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
İddiaya göre, istasyona gelen motosikletli 2 kişi, görevliye ellerindeki pet şişeye benzin doldurmasını istedi.
Görevli de pet şişeye kayıt dışı akaryakıt satışının yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine görevli ile 2 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile motosiklettekiler, görevliyi tekme ve yumruklarla darbetti.
Çevredekilerin araya girmesi ile 2 kişi olay yerinden kaçtı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Perinçek'e sert tepki!
- 'Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa...'
- Sıralama değişmedi!
- Süper Lig'de yeni yabancı kuralı!
- 'Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir'
- Daha 'ödeyecekleri' varmış!
- Hemzemin geçitte facia
- İsrail'in misilleme saldırısına Husilerden açıklama
- Belediye başkanından Kurum'a tepki!
- Financial Times'tan 'Türkiye' uyarısı