Kaymakam Faruk Saygın, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni sınıftan kovdu
Artvin’in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Faruk Saygın, okul ziyaretleri kapsamında Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne yaptığı ziyarette girdiği sınıfta kendisine "hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni “Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle” diyerek sınıftan kovdu.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde okul ziyaretlerinde bulunan Kaymakam M. Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Porgramlı Anadolu Lisesi’nde (ÇPAL) girdiği sınıfta tepki çeken hareketlerde bulundu.
Birgün'den Dilan Şahinbaş'ın haberine göre; kaymakam Saygın kendisine, "hoş geldiniz" diyen ve elini uzatan öğretmeni, "Haddini bil, sınıftan çık dışarıda bekle" diyerek sınıftan kovdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu, "Kimse unutmasın kapıkulu değil öğretmeniz" diyerek tepki gösterdi.
Emiralioğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Bugün ÇPAL'ye okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine ‘Hoş geldiniz’ diyen öğretmene ‘Bu ne hadsizlik’ diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir.
Sınıfta bulunan diğer öğretmen arkadaşımızın bu yapılanın doğru olmadığını anlatmaya çalışmasına karşılık Kaymakam, sen kimsin, ücretli misin diyerek tehditvari konuşmuştur, ayrıca ücretli, kadrolu sözleşmeli de olsa onun bir öğretmen olduğunu unutmuştur. Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız.”
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