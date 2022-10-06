Kaymakamlık sınav yerleri belli oldu mu? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

06 Ekim 2022 Perşembe, 18:53

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan 20 sorunun Yediiklim Yayınevinin deneme sınavında şıkları bile değiştirilmeden birebir çıkması nedeniyle iptal edilmişti. ÖSYM bazı sınavların da tarihini ertelemişti. 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın da tarihi değişimişti. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman? Sınav yerleri belli oldu mu? Kaymakamlık sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

KAYMAKAMLIK SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na (2022-Kaymakamlık) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Kaymakamlık için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.