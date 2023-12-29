Kaymakamlık talimatıyla enginar tarlasını yerle bir ettiler
İzmir’in Seferihisar ilçesi Turgut Mahallesi’nde 6 yıldır Hüseyin Turgay Bezer tarafından ekilen enginar tarlası Hazine arazisi olduğu gerekçesiyle kepçelerle yerle bir oldu. Tarlaya iki yıl önce enginar eken Bezer, “ Yıllardır ecrimisil veriyoruz. Devlet 5 dönümlük enginar ekili tarlayı yerle bir etmek istiyor. Mayıs’a kadar ürünleri bekletin ve toplayalım. Yazık değil mi mahsüllere" diyerek Kaymakamlığın tarım yapan üreticiye kolaylık sağlamasını istedi.
Turgut Mahallesi’nde yıllardır çiftçilik yapan Hüseyin Turgay Bezer, kendi tarlası yanında bulunan Hazine arazisini yıllarda ürün ekerek mahsul topladı. İki yıl önce ise enginar ekti. Ancak, Milli Emlak, Bezel ailesine dava açarak tarladan tahliyesini istedi. Yargılama sonrası mahkeme Bezer ailesini haksız buldu ve tahliyesini istedi.
Hüseyin Turgay Bezer görevlilere, “Enginar ektik, mayıs ayında mahsülü toplayacağız’ diyerek ek izin istedi. Ancak, bugün tarlaya gelen kepçeler ve iş makinaları bir bölüm enginarı kökleyerek kamyonlara yükledi. İtirazlar ve tepkiler sonrası görevliler bölgeden ayrıldı.
Ekili tarlanın kepçelerle yerle bir edilmesine tepki gösteren Ecem Bezer ise “Yıllardır ecrimisil ödedik. 75 yaşındaki dedem iki yıl önce enginar diktik ve mayıs ayında toplayacağız. Burayı işgal etmiyoruz, aksine tarım yapıyoruz. Biz mayıs ayına kadar izin istedik. CİMER’e kaymakamlığa dilekçeler verdim. Şimdi beş dönüm arazideki mahsülleri yerle bir etmek istiyorlar. 50 incir ağacı var onları kökleyeceklerini söylüyorlar. Yazık değil mi?, Bize mayıs ayına kadar izin versinler” dedi.
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