Kaymakamlıktan öğrencilerin YKS ücretlerini karşılama kararı
Van’ın Saray ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretleri kaymakamlık tarafından karşılanacak.
Saray Kaymakamlığı, ilçede ikamet edip 2024 yılı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretinin
kaymakamlık tarafından karşılayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Yapılan duyuruda “İlçemizde ikamet edip Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (TYT-AYT) girecek 3294 Sayılı Kanun çerçevesinde bulunan tüm öğrencilerimizin sınav giriş ücretleri Kaymakamlığımız tarafından karşılanacaktır. Müracaat için Saray Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) başvuru yapılması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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