Son Dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den deprem bölgesine yönelik yerel seçim açıklaması

Son dakika haberi... YSK Başkanı Ahmet Yener, deprem bölgesine yönelik açıklamalarda bulunuyor. Yener "Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor" dedi.

AA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 10:25
Son Dakika: YSK Başkanı Ahmet Yener'den deprem bölgesine yönelik yerel seçim açıklaması
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YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulunuyor.

Yener "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız.

Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor.

Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor" ifadelerini kullandı. 

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