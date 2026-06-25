Kayseri'de 22 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

Kayseri'de, 3 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan G.Ç. (35) isimli firari kadın hükümlü, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan G.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.