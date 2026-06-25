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Kayseri'de 22 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

Kayseri'de 22 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

25.06.2026 22:48:00
Güncellenme:
DHA
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Kayseri'de 22 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

Kayseri'de hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Kayseri'de, 3 farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan G.Ç. (35) isimli firari kadın hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan G.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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