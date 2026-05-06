Kayseri'de benzinlikte çıkan kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

6.05.2026 09:02:00
DHA
Kocasinan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda saat 00.30 sıralarında bıçaklı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Enes A., B.T. ve A.A ile isimleri öğrenilemeyen 5 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Enes A. ve B.T. bıçakla yaralanırken, A.A. ise darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Enes A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavileri sürerken, polis olay yerinden kaçan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

