Kayseri'de feci kaza... Yolcu otobüsü ile akaryakıt tankeri çarpıştı: İkisi ağır 35 yaralı

Osman Kavuncu Bulvarı'nda saat 04.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Cizre'den Ankara'ya giden 33 ANR 013 plakalı yolcu otobüsü ile 38 APR 821 plakalı benzin yüklü tanker Kayseri Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da devrildi. Kazada 2’si ağır 35 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tankerdeki benzin yola dökülürken, ekipler yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, yola dökülen benzini temizlemek için çalışma yürüttü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.