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Kayseri'de sıcak dakikalar... Evin çatısına roket düştü!

Kayseri'de sıcak dakikalar... Evin çatısına roket düştü!

2.08.2025 16:04:00
Güncellenme:
AA DHA
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Kayseri'de sıcak dakikalar... Evin çatısına roket düştü!

Talas ilçesinde eğitim için havalandırılan roket, müstakil bir evin çatısına düştü. Evin çatısında hasar oluştu.

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; model uçak pistinde bir öğrenci tarafından havalandırılan eğitim roketi, Ziyapaşa Caddesi'nde bulunan müstakil evin çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evin çatısında hasar oluştu.

"YILDIRIM DÜŞTÜ SANDIK"

Ev sahibi Zeki Aktaş, "Olay sırasında dışarıdaydım. Ses çıktı. Bir cıvıltı geldi. Pat diye çatıya düştü. Çatıda birkaç tane kiremit kırılmış. İlk aşamada ne olduğunu anlamadık. Hava yağmurluydu. Yıldırım düştü sandık. Sonra baktık ki parçaları buraya düşmüş. Sahipleri geldi, toplayıp götürdüler. Polise haber verdik. Onlar geldi, inceledi. Sonra ne olduğu anladık. Sadece çatıda birkaç kiremit kırıldı. Şikayetçi olmadık. Böyle olaylar olabilir. Cana gelen bir şey yok, şükür. Zaten deneme atışını yapanlar, çatımızı onarmak için geldiler" dedi.

İlgili Konular: #Kayseri #roket

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