Kayseri'de 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi

Kayseri'de polis ekiplerince 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 23:53
Kayseri'de 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından temin ettikleri sahte bandrollü tütünleri piyasaya sürmek isteyen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen bir depoya operasyon düzenleyen polis, 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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