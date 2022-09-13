Kayseri'de 3 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 3 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazada ortalık savaş alanına döndü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ş.K. yönetimindeki 38 ABP 077 plakalı otomobil, 01 YL 708 plakalı otomobil ve Y.Y. yönetimindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kazanın meydana geldiği alan savaş alanına döndü. Kazada kamyonet sürücüsü Y.Y., yolcu kısmında oturan D.B. hafif yaralanırken, 38 ABP 077 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçlarda çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 'Thodex' istifası
- Rus şirket mühürleri kırdı
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Türk ekonomisine giren 'gizemli para'
- Atilla Taş: 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim'