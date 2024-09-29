Kayseri'de AVM otoparkında cinsel yakınlaşmaya gözaltı
Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde 2 kişinin cinsel yakınlaşmada bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları tespit ederek gözaltına aldı.
Kayseri’nin merkezinde bulunan Forum Kayseri’nin otopark girişine gelen bir çiftin burada cinsel yakınlaşmada bulunması polisi harekete geçirdi.
Çiftin o anlarının gündüz vakti çekilen görüntülerinin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği görevlilerince çalışma başlatıldı.
G.H. (20) ve A.K. (20) olarak Kimliği belirlenen şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında ’hayasızca hareketler’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: #cinsel ilişki #Cinsel Hayat #Kayseri
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