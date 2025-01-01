Kayseri'de belediyeye ait bankı yakmışlardı... Yakalandılar!
Kayseri'de belediyeye ait bankı yaktıkları belirlenen D.R., A.B. ve Y.K. adlı zanlılar gözaltına alındı. Üç şüpheli hakkında "kamu malına zarar vermek" suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Gökkent Mahallesi'ndeki bir parkta ateş yakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese giden ekipler, D.R. (18), A.B. (18) ve Y.K.'nin (19) belediyeye ait bankı yaktığını tespit etti.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "kamu malına zarar vermek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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