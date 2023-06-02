2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Kayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:52
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Abone Ol google-news

Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi'nde, saat 10.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Fatih Altınkaya, belinden çıkardığı bıçakla Mahmut Karakaya ve Evren Kızıltepe'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Karakaya'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kayseri bıçak kavga

İlgili Haberler

Ortalık savaş alanına döndü... Sultangazi'de iki grup arasında falçatalı, tekmeli kavga!

Ortalık savaş alanına döndü... Sultangazi'de iki grup arasında falçatalı, tekmeli kavga!
Balıkesir'de alacak-verecek kavgası! İki grup arasında silahlı çatışma: 1'i ağır 7 yaralı

Balıkesir'de alacak-verecek kavgası! İki grup arasında silahlı çatışma: 1'i ağır 7 yaralı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 14 kişi yaralandı

Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 14 kişi yaralandı

En Çok Okunan Haberler