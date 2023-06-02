Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 11:52

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:53

Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi'nde, saat 10.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Fatih Altınkaya, belinden çıkardığı bıçakla Mahmut Karakaya ve Evren Kızıltepe'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Karakaya'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.