Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
Kayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi'nde, saat 10.30 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Fatih Altınkaya, belinden çıkardığı bıçakla Mahmut Karakaya ve Evren Kızıltepe'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Karakaya'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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