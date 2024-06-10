Kayseri’de bin 752 litre etil alkol ele geçirildi

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:42

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:42

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-9 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda Sahte alkol yapımında kullanılmak üzere bin 752 litre etil alkol, 4 bin dal makaron, 240 adet muhtelif tarihi eser niteliğinde eşya, 144 paket kaçak sigara, 2 adet çek ve 4 adet senet, 3 adet tabanca ve 52 adet fişek bulunurken, aranan şahıslar çerçevesinde de 5 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen suç unsurlarına ekipler tarafından el konulurken toplam 8 olay çerçevesinde de 35 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, adli makamlara sevk edildi.