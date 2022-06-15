Kayseri'de bir avukat yaşamına son verdi
Kayseri'de avukatlık yapan Cemalettin Şenyüz (39), intihar etti. Şenyüz’ün, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edildi.
Pandemi sürecinde iki avukatın intihar ettiği Kayseri'de bir avukat daha kendi elleriyle yaşamına son verdi.
Kayseri Barosu’na kayıtlı Cemalettin Şenyüz, Sivas Caddesi’nde bulunan evinde dün akşam saatlerinde intihar etti. Şenyüz’ün, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği bu yüzden intihar ettiği öne sürüldü. Şenyüz’ün cenazesi bugün Kayseri’de toprağa verildi.
Kayseri Barosu, Cemalettin Şenyüz için bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "24.11.2011 tarihinde avukatlık mesleğine başlayan, Baromuz üyesi kıymetli meslektaşımız Av. Cemalettin Şenyüz vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah’tan Rahmet, ailesine ve Baromuz üyelerine başsağlığı dileriz" denildi.
Video Haberler
- İstanbul'da iş bırakan sağlıkçılar Çapa'da buluştu
- Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
- İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik
- 'Ankara’yı da teslim alacağız'
- Akşener Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
- Sağlık emekçileri Ankara'da: 'Hiçbir yere Gitmiyoruz!'
- Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
- Çanakkale'de halk plajına mavi bayrak asıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur maaşlarına para kalmadı!
- Motorine büyük zam!
- 'Gece yarısı operasyon' iddiası
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- Motorine yeni zam yolda
- Dünya Kupası'na son bilet belli oldu!
- 'VIP kapıları hırsızlara açık, İnönü'ye kapalı'
- Asgari ücrete zam açıklaması
- TÜSİAD'dan iktidara eleştiri