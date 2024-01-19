Kayseri'de 'borç-alacak' kavgasında kan aktı!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 18:38

Güncelleme: 19.01.2024 - 18:38

Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan Kayseri Toptancılar Sitesi 6210'uncu Sokak'ta bulunan bir iş yerinde saat 16.30 sıralarında; Ercan G. ile arasında borç- alacak meselesi olduğu ileri sürülen esnaf Osman U. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ercan G., belinden çıkardığı tabancayla Osman U.'yu sağ bacağından vurarak, yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaralı Osman U.'yu, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ercan G.'yi, yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.