Kayseri'de çakmak gazı patladı, 4 kişi yaralandı

04 Aralık 2022 Pazar, 12:26

İlçedeki İnecik Mahallesi Sazyolu Caddesi üzerinde çakmak gazı patlaması meydana geldiği iddia edildi. Patlamada 4 genç yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralı gençler, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.