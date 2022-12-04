Kayseri'de çakmak gazı patladı, 4 kişi yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çakmak gazının patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

İHA
04 Aralık 2022 Pazar, 12:26
Kayseri'de çakmak gazı patladı, 4 kişi yaralandı
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İlçedeki İnecik Mahallesi Sazyolu Caddesi üzerinde çakmak gazı patlaması meydana geldiği iddia edildi. Patlamada 4 genç yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralı gençler, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri patlama çakmak gazı

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