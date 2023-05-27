Kayseri'de çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocuğu ile 13. kattan düştü: 3 ölü
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde balkondan düşmek üzere olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Melikgazi'ye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre balkondan düşme tehlikesi olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte aşağı düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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