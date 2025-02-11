Kayseri'de devrilen elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı: 1 ölü!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:25

Güncelleme: 11.02.2025 - 14:25

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi'nde Zafiye Sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında meydana gelen olayda; iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede evde tek başına yaşadığı öğrenilen Şahin Öksüz'ün (65) cansız bedenine rastlandı. Bel altında kısmi yanıkların oluştuğu öğrenilen talihsiz adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden Öksüz'ün ailesi tarafından terk edildiği ve olaydan 1 hafta önce de merdivenlerden düşerek yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.