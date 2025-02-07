Aksaray'da 'karbonmonoksit' faciası: Anne ve 4 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Aksaray’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen, anne ve 4 çocuğu hastanede tedaviye alındı. Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aksaray'da 'karbonmonoksit' faciası: Anne ve 4 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 10:26

Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan Döne Koçak (38) ile çocukları Ravza Dudu (16) Buse (13) İkra Naz (8) ile Furkan Efe Koçak’tan (2) haber alamayan yakınları sabah saatlerinde eve geldi. 

Yakınları, anne ve çocuklarını yarı baygın yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 

ÇOCUKLARIN DURUMU AĞIR

5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile bireylerinin, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi. 

Durumları ağır olan Ravza Dudu, Buse, İkra Naz ve Furkan Efe Koçak Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Döne Koçak ise tedavisinin ardından taburcu oldu. 


Etiketler: #aksaray #Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İlgili Haberler

Aksaray'da 'kaçak kazıya' suçüstü: 8 kişi yakalandı

Aksaray'da 'kaçak kazıya' suçüstü: 8 kişi yakalandı
'Sahte kimlikle' 10 yıl kaçtı: Aksaray’da yakayı ele verdi

'Sahte kimlikle' 10 yıl kaçtı: Aksaray’da yakayı ele verdi
Aksaray'da 'komşu' vahşeti: İmamı dövüp, telle boğmaya kalkıştı!

Aksaray'da 'komşu' vahşeti: İmamı dövüp, telle boğmaya kalkıştı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler