Kayseri'de fırına silahlı saldırı düzenlendi!

Melikgazi ilçesinde bulunan bir fırın, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlandı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, aynı iş yerine 2 hafta önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Kayseri'de fırına silahlı saldırı düzenlendi!
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DHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 08:15

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Karataş Sokak’ta saat 21.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan bir fırına motosiklet ile gelen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle bölgeden uzaklaştı.

2 HAFTA ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞ!

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tüfeklerinden çıkan saçmalar fırının camlarına isabet ederken, polis çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı ise, fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile iş yerinin önüne gelen 2 kişinin ateş açtığı ve hızla kaçtıkları görüldü.

Öte yandan, aynı iş yerine 2 hafta önce de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü aktarıldı.


Etiketler: #iş yeri #Kayseri #silahlı saldırı #fırın

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