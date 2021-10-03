Kayseri'de oğlunun camdan düşerek öldüğünü gören anne kalp krizi geçirdi
Kayseri'de 42 yaşındaki oğlunun mutfaktaki pencereden düştüğünü gören Hatice Yavuz, kalp krizi geçirdi. Beton zemine düşen İlyas Yavuz yaşamını yitirirken annenin tedavisi sürüyor.
Kayseri'de 42 yaşındaki oğlu İlyas Yavuz’un, 5’inci kattaki evlerinin penceresinden düştüğünü gören 65 yaşındaki Hatice Yavuz kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İlyas Yavuz hayatını kaybederken, Hatice Yavuz’un tedavisi sürüyor.
DÜŞMENİN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesindeki 8 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Annesi Hatice Yavuz'un evine gelen İlyas Yavuz, henüz belirlenmeyen nedenle mutfakta bulunan pencereden zemine düştü. Oğlunun beton zemine düştüğünü gören Hatice Yavuz kalp krizi geçirdi. Bina sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. 5’inci kattan düşen İlyas Yavuz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan anne Yavuz’un ise, hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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