Kayseri'de okula kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı
Kayseri'de, Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.
Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na gece saatlerinde kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Sabah okula geldiklerinde kurşun izlerini gören idareciler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kurşun izlerinin olduğu yerlerde çalışma yaptı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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