Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan yaşlı kadının kızı tutuklandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı kadının kızı tutuklandı.

AA
11 Aralık 2021 Cumartesi, 10:49
Kayseri'de ölümü şüpheli bulunan yaşlı kadının kızı tutuklandı
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Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan F.S'nin (81) ölümünün şüpheli bulunmasının ardından gözaltına alınan kızı Ö.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ö.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ö.S'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

F.S'nin 9 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasının ardından kızı Ö.S, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.


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