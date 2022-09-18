Kayseri'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: 5 yaralı
Kayseri'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kayseri'de dün saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda Ebubekir Polat (42) yönetimindeki 38 KV 580 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu İbrahim Şahin'in (43) kullandığı 44 ABT 999 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Lokman Polat (63), Zeynep Gökçe Polat (9), Mine Polat (34) ve Gülay Polat (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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