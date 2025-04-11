Kayseri'de şüpheli ölüm! Evinin bahçesinde asılı halde bulundu

Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:13

Güncelleme: 11.04.2025 - 11:13

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir yurttaşın cansız bedenine evinin bahçesinde ulaşıldı. bir süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet K.’dan endişelenen yakınları, yaşadığı evin bahçesinde yaptıkları aramada acı tabloyla karşılaştı. Mehmet K., bahçede asılı halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mehmet K.'nın cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayın intihar olup olmadığına ilişkin araştırma sürerken, polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.