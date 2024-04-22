Kayseri’de 'terör' soruşturması: 16 kişiye işlem yapıldı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:31

Güncelleme: 22.04.2024 - 09:33

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından; terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 15-21 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 6, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2, DHKP-C terör örgütünün soruşturmaları çerçevesinde 2, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde de 6 şahıs olmak üzere toplamda 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan yazılı açıklamada; "Terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.